Mercedes Sprinter превратили в комфортный дом на колесах для самых экстремальных условий 23.08.2023, 12:35

Как теперь выглядит авто изнутри?

Mercedes-Benz Sprinter получил нестандартную версию стоимостью 500 000 долларов. Микроавтобус превратили в экстремальный дом на колесах. Об этом сообщает сайт Motor1.

Полноприводный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter превратили в настоящий внедорожник. Его клиренс увеличили до 279 мм, добавили внедорожную 37-дюймовую резину BF Goodrich KM3 и пластиковый обвес. Кроме того, появились лебедка, шноркель, дополнительная оптика и багажник на крыше. Дом на колесах может преодолевать броды глубиной 45 см.

Подвеска Mercedes Sprinter также доработана и усилена для бездорожья. Микроавтобус получил новые пружины Fox и амортизаторы Bilstein. Под капотом установлен 3,0-литровый дизельный V6, работающий в паре с 7-ступенчатой автоматической КПП.

В салоне Mercedes Sprinter появились раскладные кровать и стол, поворачивающиеся кресла и кухня с плитой и раковиной. Дом на колесах получил мощный кондиционер, 132-литровый бак с водой и бойлер. Питают электрооборудование аккумуляторы и солнечные батареи на крыше.

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