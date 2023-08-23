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Финал «Армагеддона»

  • Телеграм-канал «Временное Правительство»
  • 23.08.2023, 12:46
  • 4,682
Финал «Армагеддона»

Устранение Суровикина не поможет Шойгу.

Генерал Суровикин освобожден от должности главнокомандующего ВКС, сообщает журналист Алексей Венедиктов, впрочем, без пруфов. Указа в открытом доступе нет.

Но решение логичное хотя бы потому, что генерала «Армагеддона» нет в публичном пространстве уже почти два месяца, и какой же из него тогда командующий? Но это вряд ли прям отставка-отставка, скорее, перевод на какую-то затхлую должность (если Суровикин сам не попросится на пенсию по состоянию здоровья). Решение об этом остается за министром обороны Сергеем Шойгу.

Но даже устранение Суровикина в любом случае не обезопасит Шойгу надолго - у него есть и другие недоброжелатели, которые настойчиво пытаются продавить отставку министра обороны.

А вообще, конечно, забавно, как система поступает с теми, кто, по ее мнению, недостаточно лоялен, но при этом все же играет на ее стороне, и с явными оппонентами. Суровикина - в отставку, Стрелкова - в тюрьму, Пригожина - в Африку на вольные хлеба с перспективой триумфального возвращения. Есть о чем задуматься.

Телеграм-канал «Временное Правительство», t.me

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