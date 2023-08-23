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Разгром базы РФ в Крыму: украинская разведка раскрыла, куда пришелся удар

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  • 23.08.2023, 13:04
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Разгром базы РФ в Крыму: украинская разведка раскрыла, куда пришелся удар

Кроме «Бастиона» и ПВО, уничтожена важная техника в воинской части оккупантов.

В результате взрывов в Оленевке в оккупированном Крыму были повреждены объекты оккупантов. Удар пришелся на воинскую часть врага.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в одном из разведывательных органов.

По словам собеседника, была уничтожена система ПВО С-400 и пострадали или были убиты находившиеся на месте оккупационные военные.

«Там пострадала военная часть, комплекс С-400, личный состав…», - рассказал источник.

Напомним, что сегодня утром на западе Крыма в Оленевке около 10:10 прогремели около 7 взрывов и поднялся густой клуб дыма.

Впоследствии местные телеграмм-каналы сообщили о «прилете» по российскому военному объекту на мысе Тарханкут близ Оленевки. Были поражены радиолокационные станции врага и российский береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) «Бастион».

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