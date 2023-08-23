Могилевчанин приревновал девушку и вскрыл семь машин 3 23.08.2023, 13:04

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иллюстративное фото

Шесть из них завести не смог, а в седьмой заглох мотор.

Житель Могилева вскрыл несколько машин из-за душевных терзаний и алкогольного опьянения. Изначально в милицию обратились хозяева пострадавших авто, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Судя по видео с камеры наблюдения, шесть неудачных попыток угона произошли в первой половине дня 25 июля. «Сыщики выяснили, что семь автомобилей вскрыл 30-летний нигде не работающий мужчина, ранее судимый за разбой», — рассказали в УВД.

Могилевчанин был пьян и переписывался со своей девушкой, находящейся в соседней стране.

«Когда она ответила ему с неизвестного номера, парень приревновал подругу и решил поехать к ней, хоть ни прав, ни паспорта у мужчины не было. В итоге он вскрыл ряд транспортных средств, но шесть из них завести не смог, а в седьмой заглох мотор», — сообщили в милиции.

Возбуждено уголовное дело.

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