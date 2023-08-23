Ученые: Жизненный опыт навсегда меняет строение мозга 1 23.08.2023, 13:13

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Наша жизнь буквально отпечатывается на его структуре.

Мозг формируется под влиянием того, что вы переживаете. Это звучит логично, но можете ли вы действительно измерить эти процессы? Нейробиологи исследовали влияние жизненных негативных ситуаций на паттерны в мозге. Так они обнаружили связи, которые могут указать на будущее развитие психических расстройств, пишет techinsider.

Ученые провели свое исследование на 170 людях — особой группе, поскольку все виды данных были собраны в течение их жизни. В этом исследовании ученые специально сосредоточились на неблагоприятных факторах или событиях, которые, как известно, оказывают негативное влияние на развитие. Например, курение матери во время беременности, осложнения во время родов, жестокое обращение или крупный несчастный случай (авария).

Также авторы работы проводили сканирования мозга, чтобы определить его структуру. Они сделали это в возрасте 25 и 33 лет. Затем искусственный интеллект начал поиск связей между невзгодами жизни и паттернами в мозге. «Они проявились очень четко», — говорит автор работы Натали Хольц. «И эти отношения очень стабильны. Мы нашли их в обоих возрастах. Благодаря нашим результатам теперь мы можем предсказать, как мозг реагирует на беды и неприятности».

Ученые также обнаружили, что обнаруженные изменения в мозге часто связаны с симптомами тревоги. Такого рода жалобы играют центральную роль во многих психических расстройствах.

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