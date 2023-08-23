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Боррель унизил Путина

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  • Виталий Портников
  • 23.08.2023, 13:19
  • 4,846
Боррель унизил Путина
Виталий Портников

Западу наконец стало ясно, как выглядит «настоящая русская цивилизация».

Жозеп Боррель назвал Россию бензоколонкой, у владельца которой есть ядерная бомба. В интервью глава европейской дипломатии подчеркнул, что Китай является действительно серьезным игроком, учитывая экономический потенциал этой страны. Такую страну нельзя изолировать. А вот Россия – это «настоящий карлик».

Это бензоколонка, владелец которой имеет ядерную бомбу. При этом Китай с его экономическим потенциалом не создает для цивилизованного мира таких проблем, как создает Россия Владимира Путина с ее многочисленными преступлениями в Украине.

Вот как меняются времена. Боррель, кстати, был одним из последних европейских чиновников, посещавших российскую столицу перед нападением этой страны на Украину. Он пытался убедить министра иностранных дел России Сергея Лаврова – путинского Риббентропа – и других российских руководителей в последствиях их агрессивных действий против Украины.

Его мнение тогда просто проигнорировали и высмеяли. Российские пропагандисты, негодяи, собранные на пресс-конференцию Лаврова и Борреля министерством иностранных дел России, организовали настоящую обструкцию руководителю европейской дипломатии.

Я думаю, что такого унижения Боррель не испытывал за долгие годы своей дипломатической карьеры.

Тем больше было унижение в том, что Боррель понимал, что находится не в столице какого-то настоящего государства, а в центре дикой бензоколонки, которая может предъявить миру претензии только потому, что ее владелец Путин обладает ядерным оружием и производит впечатление не до конца осознанного человека, который может использовать это ядерное оружие для уничтожения человечества.

Российские руководители не случайно подчеркнули, что в случае столкновения с Западом россияне готовы исчезнуть с лица планеты, потому что надеются попасть почему-то не в ад, где и место российскому руководству и всем поддерживающим его гражданам этого государства, а в рай. Большинство россиян этот рай могут представлять в виде магазина с водкой и с портретом Путина по центру.

Как бы то ни было, сейчас можно четко сказать, что взгляды цивилизованного мира на Россию и ее значение в цивилизации начинает меняться. 18 месяцев назад многие говорили о России как о стране Чайковского или Толстого и видели в ней некий странный элемент неосознанности реального мира.

Сейчас становится совершенно очевидным, что случайностью являются именно культурные достижения России, а вот ее преступления и убийства – это настоящая русская цивилизация, которая была с первых дней появления Московского княжества и его первых убийств в соседних княжествах. Все это продолжается и сейчас.

Виталий Портников, youtube.com

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