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Белорусская бегунья Тимановская вышла в полуфинал на ЧМ

  • 23.08.2023, 13:22
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Белорусская бегунья Тимановская вышла в полуфинал на ЧМ
КРИСТИНА ТИМАНОВСКАЯ

Спортсменка, выступающая за Польшу, отличилась на дистанции 200 метров.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая выступает за сборную Польши, вышла в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 200 метров, пишет «Трибуна».

Белоруска в своем забеге пришла к финишу 5-й и показала время 22.88 с.

Отметим, что дальше проходили по три первых места каждого забега и шесть лучших по времени из остальных. Из тех, кто не попал в топ-3 своих забегов, Тимановская показала четвертое время, поэтому прошла дальше.

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