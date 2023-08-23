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ГУР показало эпичное видео уничтожения российского ЗРК С-400 «Триумф» в Крыму

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  • 23.08.2023, 13:31
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ГУР показало эпичное видео уничтожения российского ЗРК С-400 «Триумф» в Крыму

Комплекс ликвидирован вместе с установленными на нем ракетами и личным составом.

Во временно оккупированном Крыму 23 августа уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 «Триумф». Ликвидирована как сама установка, так и установленные на ней ракеты и находившийся рядом личный состав.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там также показали видео уничтожение российского С-400.

«23 августа 2023 года около 10.00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 «Триумф». В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав», – отметили в ГУР.

Там подчеркнули, что уничтожение этого зенитно-ракетного комплекса добавит захватчикам проблем и ускорит деоккупацию захваченного Россией украинского полуострова.

«Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это ― болезненный удар по системе ПВО оккупантов, который будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму», – подчеркнули в военной разведке.

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