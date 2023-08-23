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«Белавиа» объявила скидку на рейсы в Дели

  • 23.08.2023, 13:38
«Белавиа» объявила скидку на рейсы в Дели

За сколько теперь можно слетать туда и обратно.

Авиакомпания «Белавиа» объявила о скидке в 30% на рейсы в столичный индийский город Дели. Специальный промокод поможет сэкономить около 500 рублей при полете туда-обратно.

Акция действует по 24 августа включительно и только на сайте авиакомпании. Промокод FLYTODELHI30 распространяется на прямые рейсы из Минска в Дели и обратно.

Скидка не применяется к таксам и сборам. Период путешествия должен приходиться на даты с 25 августа по 9 сентября.

Если выбрать с промокодом билеты с вылетом 1 сентября и возвращением 9-го, то на каждом из них экономия составит свыше 220 рублей.

Как отметили в авиакомпании, в ближайшее время в Индии много праздников: необычный для белорусов Ракхи с ритуалом омовения и красочный фестиваль урожая Онам в южноиндийском штате Керала, а также День учителя.

Напомним, прямой регулярный рейс «Белавиа» из Минска в Дели запустили 11 августа. Время в пути — около 7 часов. Пока белорусы смогут летать один раз в неделю, с 29 сентября будет уже два рейса.

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