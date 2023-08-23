Поворотный момент: WSJ раскрыл детали контрнаступления ВСУ 23.08.2023, 14:03

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Украинская армия начала использовать новую тактику.

Контрнаступление Украины оказалось медленным, пешим и кровавым. Украинским защитникам пришлось прибегнуть к использованию небольших подразделений, атакующих одну позицию за раз, после первых неудачных танковых атак.

Журнал The Wall Street Journal пишет, что украинское контрнаступление спустя два месяца выглядит именно так - медленное и кровавое пешее наступление.

Небольшие подразделения, члены которых проводят точечные налеты на позиции российских оккупантов, входят в состав 2-й роты 1-го батальона 47-й отдельной механизированной бригады. Они были обучены и оснащены США и союзниками тяжелой техники для прорыва укрепившихся на своих позициях россиян и продвижения вглубь оккупированной территории. Россияне тоже подготовились, установив густые минные поля и выкопав глубокие траншеи через лоскутное одеяло фермерских полей.

Когда в начале июня украинцы начали наступление, их танки и бронетехника, поставленные Западом, с трудом продвигались вперед под испепеляющим огнем вертолетов, противотанковых ракет и артиллерии.

Поэтому в конце июня Украина сменила тактику и начала методично наступать небольшими подразделениями, что стало новой фазой конфликта, который оказался трудным, медленным и рискованным. Вместо того, чтобы рыскать по полям, рота 47-го полка начала сражаться на небольшие участки за раз, время от времени добиваясь успеха.

Первоначальный план

47-я бригада была подготовлена к Дню «Д» в Украине. Поскольку в конце 2022 года война практически зашла в тупик, а Россия оккупировала почти 20% территории страны, украинское командование выделило бывший добровольческий батальон для расширения, что предусматривало обучение за рубежом и получение оборудования от западных союзников.

Члены 2-й роты были обычными. Роман Панкратов, 38-летний мужчина, который руководил садовым участком в филиале украинского аналога Home Depot, стал пулеметчиком. Среди штурмовиков были 41-летняя ресторатор Елена Иваненко и 27-летняя учительница из Бучи Елена Кузнецова, которая записалась в армию после того, как вернулась в родной город и нашла трупы на улицах. Михаил Коцюрба, 38-летний риэлтор, стал командиром БМП «Брэдли».

В Латвии они пять недель изучали основы пехотного боя, после чего отправились в Германию на полтора месяца, чтобы научиться пользоваться «Брэдли».

«Репортер», журналист Дмитрий Рыбаков, перешел во 2-ю роту в конце 2022 года из другой части 47-го полка. Он стал помощником Панкратова, имевшего прозвище «Сад». «Репортер», отец двух дочерей-подростков, интересующийся историей и философией, выделялся своим умом и энтузиазмом. Он жаловался «Саду» на работу на кухне, когда он думал, что им пора тренироваться.

«Я здесь не для того, чтобы чистить банки», - сказал он «Саду». «Я пришел освободить свою Родину».

По словам солдат роты, однажды после обеда в Германии «Репортер» оставил свою винтовку в столовой. В качестве наказания офицер заставил его носить с собой палку. Его побратимы сочли это чрезмерным, но «Репортер» написал на палке РПГ-22, название ракетной установки советской разработки, и нес ее с высоко поднятой головой.

Когда в июне 2023 года Украина начала первый этап контрнаступления, перед 47-й бригадой была поставлена одна из самых сложных задач: проложить кратчайший путь к Азовскому морю от города Орехов.

За первые 10 дней 2-я рота ни разу не слезла со своих «Брэдли» и не вступила в бой. Транспортные средства сбились с пути из-за беспорядка или отсутствия приборов ночного видения. Одна машина разминирования подорвалась на минах, заложенных самими украинцами. Когда они приблизились к линиям противника, российская оборона стала яростной.

В ходе одной из атак российская противотанковая ракета вывела из строя головную машину длинной украинской колонны, вошедшей на минное поле, вспоминает Коцюрба, более известный как «Кочерга».

Машины позади него застряли, и россияне заблокировали их связь, а затем открыли огонь противотанковыми ракетами, реактивной артиллерией и ракетами с лазерным наведением с вертолетов.

Один танк Leopard, разворачиваясь, чтобы уйти, подорвал два фугаса. «Кочерге» удалось вытащить свой «Брэдли» после того, как его башня перестала вращаться.

Еще две попытки спустя несколько ночей закончи принесли аналогичный результат. Россияне явно следили за маршрутом.

Поворотный момент

Следующий штурм – и его неудачи – стал поворотным моментом. 17 июня компания приступила к прокладке двух параллельных траншей длиной около полутора миль. Операция должна была расчистить путь к российским маршрутам снабжения.

Они стартовали рано утром. Как только путь через минное поле был расчищен, «Брэдли» Кочерги направился к ближайшей траншее, за ним следовала вторая БМП с восемью солдатами, включая «Репортера».

Кочерга высадил свои войска в траншее, когда противотанковая ракета попала во второй «Брэдли» в 70 ярдах от цели. Одному из них удалось выбраться и открыть небольшую дверь. Военные побежали к траншее.

В «Брэдли» Кочерги попала реактивный снаряд, в результате чего были выведены из строя башня и орудие. Атака временно ослепила военного. Он получил сотрясение мозга и ранение руки.

Взвод продвигался вдоль траншеи глубиной более 7 футов. Временами они находились так близко к российским войскам, что смотрели в глаза, как позже рассказал репортер своей семье. Иваненко, более известная как «Рыж», обернулся и увидел «Репортера». В отличие от большинства других, вспоминала она позже, в его глазах не было страха. «Я тебя прикрою», - сказал он. Они двинулись вперед.

Украинцам нужно было вырыть огневые позиции, чтобы отразить контратаки россиян. Сад заметил, что у «Репортера» была лопата, и велел ему копать. «Я не могу», - ответил «Репортер». Его пальцы были крепко сжаты. Он не мог расслабить их из-за адреналина. У «Сада» была та же проблема. Им потребовалось 15 минут, чтобы разжать кулаки.

В течение нескольких часов украинцы отражали неоднократные российские атаки при поддержке ракетной артиллерии и минометов. Когда наступили сумерки, у них закончилась вода и боеприпасы. Подкрепления не прибыло, и они оказались под угрозой окружения. Пока украинцы готовились к отходу, Репортер сказал, что останется, чтобы обеспечить прикрытие огнем. Другие уговаривали его уйти, но он отказался.

В состав отступающих войск входили «Сад», «Рыж» и «Эйри» - прозвище учительницы из Бучи Кузнецовой. Они с трудом преодолели более мили вверх по склону к украинским позициям, измученные, обезвоженные и неся с собой оружие раненых.

Всего в 20 ярдах от их «ворот» появился российский танк и выпустил снаряд, убив троих и тяжело ранив четверых. Осколок попал «Рыже» в икру, а «Эйри» в руку. «Сад» получил сильное сотрясение мозга, и у него случилась остановка сердца. Медики реанимировали его. «Репортера» нигде не было видно, и они посчитали его без вести пропавшим и предположительно мертвым.

План «Б»

«Репортер» появился на следующее утро. Он рассказал остальным, что ночью затаился, убил пару россиян и с первыми лучами солнца пошел по следам танков обратно на украинские позиции.

Но провал штурма подорвал моральный дух. Было ясно, что украинцам придется изменить тактику. Они теряли бронетехнику с непосильной скоростью, не получая при этом никакой выгоды.

Поэтому они вернулись к тактике, которую использовали другие украинские подразделения: использовать небольшие подразделения для методического продвижения, разбивая одну российскую позицию за другой. Другие украинские подразделения сделали аналогичный переход, понеся такие же потери.

Штурмовые отряды проходили мили пешком, сталкиваясь с обезвоживанием в палящую жару и с окопавшимся врагом. Они обнимали деревья, чтобы укрыться в редкой тени в открытой степи, или перемещались ночью, чтобы избежать обнаружения. «Брэдли» были мишенью для россиян, поэтому их предполагалось использовать в первую очередь для доставки войск или эвакуации раненых. Они продвигались.

В середине июля в течение нескольких дней рота вытеснила россиян из трех траншей длиной около 200 ярдов каждая, расположенных вдоль края лесного массива. Лес теперь стал новой линией фронта. 17 июля в отряд, отправленный на его расчистку, попали «Репортер», 23-летний шахтер «Донбасс» и 39-летний менеджер по продажам одноименной кондитерской компании «Марс».

Они прокрались по траншеям, затем скрылись за деревьями и заняли оборонительную позицию, ожидая указаний. «Донбасс» заметил российский патруль и открыл огонь, а затем начал отход к ближайшей траншее. Когда они заметили, что «Марса» с ними нет, они поползли обратно к лесу и увидели, как он ползет к ним, его левая нога была в крови. Пуля и осколок гранаты пробили двухдюймовую дыру в кости.

Украинцы по очереди тянули «Марса». Они добрались до траншеи, когда по ним начал стрелять автоматический гранатомет, по-видимому, управляемый воздушным дроном. Все укрывались, как могли, в блиндаже или в норах, вырытых российскими солдатами. «Репортер» присел на корточки в окопе. Через несколько секунд «Донбасс» услышал его крик.

«Донбасс» бросился к коллеге, но был вынужден вернуться в укрытие, поскольку снова посыпались гранаты. Он вернулся и увидел дым: шрапнель прошила рацию «Репортера», из-за чего она вспыхнула. По словам «Донбасса», рядом с ним взорвалась российская граната, из-за чего его правую ногу, руку и тело прошило шрапнелью. «Репортер» все еще был в сознании и бормотал что-то о дроне, пока его коллеги накладывали жгуты. Двое мужчин перенесли его в следующую траншею, а остальные помогли «Марсу».

Когда они достигли второй траншеи, по ним ударили дроном. Другие солдаты использовали противодронную винтовку, чтобы вывести его из строя до того, как он поразит цель.

«Репортер» был мертв. Военные оказывали помощь «Марсу». Через несколько часов его эвакуировал броневик. Когда он мчался назад, российский танк выстрелил по нему и повредил колеса. Каким-то образом машина добралась до безопасного места. «Марс» находится в больнице на западе Украины, ему предстоит длительная реабилитация.

«Донбасс» воюет на юго-востоке Украины. Он один из многих, кто задается вопросом, почему их командиры бросали их на такие опасные атаки.

«Команда очень мотивирована. Никто никогда не говорил: «Я не поеду», - отметил воин. «Но каждый раз, когда ты выходишь, твои побратимы погибают и получают ранения, это психологически тяжело».

На похороны «Репортера» приехали многие бойцы 2-й роты. Несколько дней спустя они навестили 24-летнюю Юлию Шевченко, погибшую в результате попадания российской ракеты в здание штаба. Они безоговорочно говорят о возвращении в бой.

«Рыж» планировала пройти новое обучение, чтобы преодолеть страх перед гранатами. «Эйри» отправилась в Бучу, чтобы купить на деньги волонтеров внедорожник, который позволит солдатам передвигаться быстрее и менее заметно.

Рука «Кочерги» перевязана, из-за повреждения нерва он даже не может сбить кулаком мяч. Ему назначена операция по удалению шрапнели из руки. На вопрос, вернется ли он на фронт после выздоровления, он ответил: «Мои ребята там».

«Сад» покинул больницу в начале августа. Недавно он сидел в парке своего родного города Чернигова и размышлял о том, как большинство проходящих мимо гражданских мужчин в конечном итоге будут служить в армии. «Это вопрос нашего существования», - констатировал он.

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