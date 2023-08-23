Классика дикой византийщины Анатолий Несмиян

23.08.2023, 14:10

Анатолий Несмиян

Суровикин вроде жив, но может и нет.

История с Суровикиным - классика дикой византийщины. Власть не считает нужным сообщать что-либо податному сословию ни в какой форме. Ушел Песков в отпуск и пропал - даже среди пула журналистов полная неизвестность, но с какой стати их о чем-то уведомлять? Даже обычный целовальник-стряпчий ощущает себя по сравнению со смердами небожителем, что уж говорить о нобилях.

С Суровикиным - то же самое. Нет ничего необычного в чьей-то отставке или наоборот - назначении. Правда, хоть как-то это нужно комментировать, иначе информирование теряет смысл. А вот именно комментарии и есть ключевое препятствие. Власть воспринимает их как отчет перед населением, а кто такое это население, чтобы перед ним отчитываться?

Сакральность власти эти люди понимают только как полное и нескрываемое презрение к людям. Они всерьез полагают, что чем сильнее и явственнее будут нас презирать, оскорблять и унижать - тем сильнее глубинный народ будет их любить и почитать.

Причем сами они на самом деле мелкие и очень невзрачные личности, именно поэтому, понимая в подсознании свою ничтожность, им приятно по-мелочам демонстрировать свою власть. Власть для них - это обязательное доминирование, права без малейших обязанностей. Все эти серенькие носители портфелей, выбиваясь в начальство, лишь подтверждают правило: раб не нуждается в свободе, раб нуждается в своих рабах. Ничтожества, выбиваясь наверх, ведут себя с теми, кого они считают ниже себя по положению, так, как вели себя с ними другие ничтожества, которые были ранее их начальниками.

Раз нет обязанности сообщать о своих решениях и действиях - то почему власть должна вам сообщать, что и почему она делает?

Поэтому и вся эта галиматья вокруг Суровикина. Вроде жив, а может и нет. Вроде в опале, а непонятно за что. Отсюда слухи и разговоры, а власть довольно щурится - она снова продемонстрировала свое презрение и отвращение к этому быдлу.

Причем сам Суровикин здесь вообще ни при чем. Я понятия не имею, в чем его вина, есть ли она и достоин ли он наказания. Мне это и неважно. А вот Суровикин как пример очень даже показателен. Пример, насколько дика и архаична российская власть, живущая в средневековье, когда на дворе 21 век.

Анатолий Несмиян, t.me

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