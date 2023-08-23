NV: Буданов бьет по Москве 2 23.08.2023, 14:25

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Кирилл Буданов

В ГУР раскрыли подробности ночного удара по правительственному центру столицы РФ.

Беспилотник, который рано утром 23 августа попал в один из небоскребов «Москва-Сити», запустило ГУР Минобороны.

Об этом NV рассказал источник в военной разведке.

Представитель ГУР добавил, что эта и все предыдущие атаки дронов на деловой центр столицы страны-агрессора также является делом рук подчиненных Кирилла Буданова.

«Уже традиционные удары по Москве, которые приводят к сбоям работы аэропортов, срыву рейсов, эвакуации чиновников и работников спецслужб с рабочих мест, демонстрируют неспособность Путина защитить даже столицу», — заявили в украинской разведке.

Источник NV заверил, что ГУР увеличивает усилия в этом направлении.

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