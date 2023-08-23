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«Все началось с общения на сайте знакомств»

  • 23.08.2023, 14:32
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«Все началось с общения на сайте знакомств»

«Женщина из России» выманила у белоруса 51 тысячу евро.

Уроженец Беларуси, живущий в немецком городе Гюстров, потерял 51 тысячу евро, став жертвой «любовного мошенничества» в интернете. Об этом со ссылкой на полицию сообщает «Беларусь и мир».

Как пояснил 28-летний белорус, все началось с общения на сайте знакомств. В течение двух месяцев мужчина интенсивно переговаривался через WhatsApp с женщиной якобы из России, живущей, по ее словам, в Праге.

В процессе дама все чаще указывала белорусу на то, что успешно занимается денежными операциями на онлайн-бирже. Постепенно она заинтересовала потерпевшего и вошла в доверие, изображая вспыхнувшие к нему чувства.

После этого ничего не подозревающий мужчина открыл счет на предполагаемой платформе для интернет-трейдинга и в течение шести недель осуществил на него несколько денежных переводов.

Когда со стороны платформы белорусу, уже не имеющему свободных денег, стали приходить дополнительные требования об оплате, к примеру, необходимых налоговых платежей, контакт был внезапно прерван. Тогда мужчина и осознал, что, возможно, стал жертвой мошенников.

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