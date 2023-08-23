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Си Цзиньпин неожиданно исчез с саммита БРИКС в ЮАР

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  • 23.08.2023, 14:36
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Си Цзиньпин неожиданно исчез с саммита БРИКС в ЮАР
Си Цзиньпин
Фото: Getty Images

Никто не знает почему.

Во вторник, 22 августа, китайский лидер Си Цзиньпин неожиданно пропустил бизнес-форум БРИКС в ЮАР, отправив вместо себя министра торговли, который произнес от его имени речь, осуждающую гегемонию США, сообщает Би-би-си.

Си, прибывший в понедельник в Йоханнесбург для участия в ежегодном саммите БРИКС, объединяющем крупнейшие развивающиеся экономики, должен был выступить на бизнес-форуме во вторник во второй половине дня вместе с лидерами Индии, Бразилии и ЮАР.

Однако китайский лидер не явился на мероприятие, а официальный Пекин никак не прокомментировал произошедшее.

Заранее подготовленное выступление, изобилующее тонко завуалированными выпадами в адрес США, зачитал министр торговли КНР Ван Вэньтао.

В заявлении Си призвал мир избежать «погружения в пучину новой холодной войны».

Не упоминая напрямую США, он заявил, что «некая страна, одержимая идеей сохранения своей гегемонии, прилагает все усилия, чтобы нанести ущерб развивающимся странам и странам с формирующимся рынком».

«Китайская экономика обладает устойчивостью, огромным потенциалом и большой жизненной силой. Фундаментальные основы, поддерживающие долгосрочный рост Китая, останутся неизменными, — говорится в речи. — Гигантский корабль китайской экономики будет продолжать рассекать волны и плыть вперед».

Си был единственным лидером БРИКС, который не присутствовал на бизнес-форуме. Даже президент России Владимир Путин, не поехавший на саммит из-за выданного ранее Международным уголовным судом международного ордера на арест, выступил с речью по видеосвязи.

Несколько часов спустя Си принял участие в ужине с лидерами ЮАР, Бразилии и Индии, а также министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Аналитики отмечают, что, по всей видимости, решение об отмене выступления было принято в последнюю минуту, поскольку в государственных СМИ и в социальных сетях были опубликованы сообщения официального представителя МИД КНР, из которых следует, что Си выступил с речью лично.

В отчете государственного информационного агентства «Синьхуа» о встрече не упоминалось ни об отсутствии Си, ни о том, что его речь произнес Ван, министр торговли.

Хуа Чуньин, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, через несколько часов после мероприятия сообщила в соцсети X (бывший Twitter), что Си выступил с речью на церемонии закрытия Делового форума БРИКС 2023, и выложила фотографию переполненного зала заседаний.

Речь Си была бы его первым публичным выступлением за рубежом в этом году. До ЮАР китайский лидер провел за границей всего два дня в 2023 году во время визита в Россию.

Куда пропал Си?

Неожиданное отсутствие Си, отмеченное журналистами на мероприятии, вызвало у наблюдателей вопросы.

«Крайне необычно, когда китайский лидер приезжает в страну, принимающую многостороннюю встречу, особенно такую, в которую Китай вкладывает значительные средства, и не появляется на открытии мероприятия», — сказала в интервью CNN Бонни Глейзер, управляющий директор Индо-Тихоокеанской программы Германского фонда Маршалла.

Брайан Харт, научный сотрудник проекта «Китайская мощь» Центра стратегических и международных исследований, считает отсутствие Си весьма необычным, добавляя, что китайские лидеры редко отступают от протокола на подобных мероприятиях высокого уровня.

«Похоже, что что-то заставило Си отказаться от участия во встрече. Это мог быть инцидент со здоровьем или, возможно, срочный вопрос, требующий его внимания, — сказал он. — Не исключено также, что Си пропустил мероприятие по какой-то другой причине — возможно, в ответ на события, происходящие на саммите».

Билл Бишоп, автор популярного информационного бюллетеня Sinocism, посвященного ситуации в Китае, отметил, что в этом месяце Си уже долгое время не появлялся на публике, что выглядит немного странно.

«Принятое в последнюю минуту решение пропустить бизнес-форум выглядит еще более странным. Так что в отсутствие какой-либо полезной информации из КНР слухи будут расползаться и дальше», — сказал он.

«Сказать, что отсутствие Си является экстраординарным — это преуменьшение, поскольку китайские лидеры никогда не пропускают подобные мероприятия с высокой степенью хореографии», — пишет издание.

Bloomberg отмечает, что китайские политики иногда зачитывают послания Си на мероприятиях: например, вице-премьер Дин Сюэсян выступил с таким посланием на Китайском форуме развития в марте. Но обычно это происходит, когда председатель КНР лично не присутствует на мероприятии.

Существует точка зрения, что Си не появился на бизнес-форуме потому, что предпочел ему более важные, с его точки зрения, встречи политического характера.

«Очевидно, что Си Цзиньпин придает большее значение политическим вопросам, вопросам безопасности, чем бизнесу и экономике, — считает Дрю Томпсон, бывший сотрудник Пентагона, а ныне старший научный сотрудник Школы государственной политики имени Ли Куан Ю в Сингапуре. — Поэтому, если он окажется в положении, когда ему придется расставить приоритеты и пропустить одну встречу, меня не удивит, что он отдаст предпочтение политическим темам и вопросам безопасности, а не экономическим вопросам».

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