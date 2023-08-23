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«Мне не поверили сразу, что я с туристической целью»

  • 23.08.2023, 14:47
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«Мне не поверили сразу, что я с туристической целью»

Белорусы рассказали, что происходит на границе с Литвой, Польшей и в минском аэропорту.

Белорусов продолжают проверять и допрашивать при пересечении границы — как на въезд, так и на выезд.

Читатели сайта devby.io поделились, какие вопросы им задавали в пунктах пропуска люди в штатском.

«Где работаешь, сколько зарабатываешь?»

— Была «народная» статья, но по ней уже в 2021-м знакомых «шмонали» в аэропорту, а меня тогда миновало — настигло только в 2023-м.

Проходил допрос оба раза, как пересекал границу — польскую автобусом в мае и литовскую на машине в июле. Происходило это так: у пограничников что-то «зависало», и конвоир отводил к человеку в штатском. Длительность каждого была минут 10−20: один раз телефон не смотрели, другой смотрели. Ноут не глядели. Было много личных вопросов: как мне кажется, пытались раскачать эмоционально.

Вопросы такие: где работаешь, сколько зарабатываешь, не видел ли военную технику, ходишь ли «на события» там. В телефоне искали деструктивные материалы. Листая миниатюры, нашли снимок с ЛГБТ-марша, и на нем в уголке флаг. Пожурили: «Что ж вы сказали, что деструктивного ничего нет».

Еще интересовались штампами въезда-выезда и визами: мол, к кому и зачем летал. Особенно интересовались американской визой: «Слышали, гражданам Беларуси очень сложно получить американскую визу… (Пауза). Что ты сделал [чтобы ее получить]?» Ответил, что пришел в посольство и получил.

«Пограничница уточнила, сколько я не была в РБ»

— Летала в Беларусь из Грузии в начале июля. Пограничница уточнила, сколько времени меня не было в Беларуси — меньше года или больше? Ответила, что примерно год. После этого мой паспорт забрали, а меня отвели в огороженную лентами зону со скамеечками и сказали ждать. За 15−20 минут с двух рейсов туда привели еще человек 15 и по очереди стали вызывать. Когда дошла моя очередь, меня отвели на отдельную скамеечку, и не представившийся человек начал задавать вопросы и проверять мобильный телефон.

Из вопросов:

участие в митингах 2020 года;

донатила ли я куда-либо, в том числе ВСУ;

связывались ли со мной спецслужбы Грузии или ВСУ и просили ли о помощи;

причина посещения родины и где я планирую остановиться;

общие вопросы по поводу того, что я вообще делаю за границей (сказала, что по работе перевели в грузинский офис).

Не уверена, что именно проверяли в моем телефоне, экран я не видела. Но вопросов по содержимому не было.

После этого паспорт отдали и меня пропустили. Все длилось минут 20. Но, может, и меньше: в такие моменты время течет гораздо медленнее, на выходе у меня тряслись руки. Других оснований для беседы, кроме времени отсутствия, у меня не было. Я так поняла, что лучшая стратегия в таких ситуациях — не скандалить, не качать права и не показывать, что ты об этом думаешь.

У одной женщины из моей очереди изъяли паспорт и сказали забрать через две недели по месту прописки. На ее вопрос «почему» человек в форме не ответил, о причинах можно только догадываться. Был еще мужчина, который пытался ругаться, — его увели, и больше я его в очереди не видела.

Из прикольного: кажется, в туалет из очереди (с охранником) отпускают только тех, у кого гражданство РБ. Пару женщин при мне не пустили. А у меня после вопроса про туалет спросили гражданство.

«Мне не поверили сразу, что я с туристической целью»

— В июне в «Каменном Логе» пересекал границу на машине. Где-то у них галочка за 2020-й стоит, но это первый раз, когда она дала о себе знать, — до этого выезжал в ЕС без проблем.

Люди в штатском спросили, видел ли я военную технику в ЕС, вступали ли со мной в контакт какие-нибудь подозрительные люди, не передавали ли мне что-нибудь.

В Беларуси я не был всего три недели, но в разговоре мне не поверили сразу, что я поехал с туристической целью, будто уже все на ПМЖ уехали. Подумали, что работаю в ЕС и, возможно, у меня второй паспорт или вид на жительство.

— Где работаете?

— В Минске.

— Нет, вы не поняли. В Европе где работаете?

Еще в телефоне что-то посмотрели и напомнили, что нельзя быть подписанным на запрещенные каналы.

На все ушло минут 10. При выходе из здания к пункту пропуска пограничник спросил: «Отпустили?»

«Почему летели через Москву?»

— Я дизайнер, прилетал в аэропорт Минска из Турции. Там жил год.

На паспортном контроле, кроме пограничника, была еще девушка, которая задала мне, наверное, вопросов 20. «Где были, чем там занимались? Где были в 2020 году, почему летели в Турцию не через Беларусь, а через Москву?» И т.д.

После этого очередь делилась еще на три, каждую встречали еще два человека — один в форме и еще один в гражданке. Тоже задавали вопросы, часть таких же, но в целом меньше.

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