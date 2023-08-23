Под Москвой россиянку избили за пробежку «не по дресс-коду» 23.08.2023, 14:50

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Мужчине не понравилась одежда девушки.

Под Москвой в поселке Нахабино мужчина восточной внешности, предположительно, мигрант, напал на девушку, совершавшую пробежку.

Он схватил россиянку и со словами «Ты че так выглядишь?» ударил в лицо, передает dialog.ua.

Когда «горячего парня» спросили, зачем он ударил эту девушку, тот, совершенно не раскаиваясь, заявил, что она бегала в слишком коротких шортах.

В итоге у 21-летней Фаины разбита губа и неизвестно еще, что бы с ней произошло дальше, если бы не вмешались прохожие.

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