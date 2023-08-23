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ВСУ мощно продвинулись на Запорожском направлении

  • 23.08.2023, 15:06
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ВСУ мощно продвинулись на Запорожском направлении

Украинская армия вышла на новые позиции в двух населенных пунктах.

Подразделения украинской армии продолжают продвигаться на Запорожском направлении фронта в нескольких направлениях и могли улучшить позиции в направлении Новопрокоповки и Вербового.

Об этом сообщает военный эксперт Telegram-канала Kravchuk, публикуя новые данные благодаря геолокации мест, появившихся на видео боев.

В районе Вербового у россиян проходит линия обороны, где за каждую посадку идут тяжелые бои, а минные поля не дают быстро продвигаться.

Несмотря на это, продвижение со стороны ВСУ есть. Это важное направление наступления украинской армии, целью которого является Токмак.

Также подразделения украинской армии смогли продвинуться в направлении села Новопрокоповка и заняли опорный пункт.

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