ВСУ мощно продвинулись на Запорожском направлении
- 23.08.2023, 15:06
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Украинская армия вышла на новые позиции в двух населенных пунктах.
Подразделения украинской армии продолжают продвигаться на Запорожском направлении фронта в нескольких направлениях и могли улучшить позиции в направлении Новопрокоповки и Вербового.
Об этом сообщает военный эксперт Telegram-канала Kravchuk, публикуя новые данные благодаря геолокации мест, появившихся на видео боев.
В районе Вербового у россиян проходит линия обороны, где за каждую посадку идут тяжелые бои, а минные поля не дают быстро продвигаться.
Несмотря на это, продвижение со стороны ВСУ есть. Это важное направление наступления украинской армии, целью которого является Токмак.
Также подразделения украинской армии смогли продвинуться в направлении села Новопрокоповка и заняли опорный пункт.