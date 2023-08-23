За год активы EPAM в Беларуси сократились на 17% 23.08.2023, 15:10

Компания покидает нашу страну.

Компания EPAM опубликовала квартальную отчетность, из которой следует, что сумма ее активов в Беларуси продолжает сокращаться, пишет Office Life.

В частности, в отчете говорится, что на конец июня стоимость активов компании в Беларуси составляет 53,5 млн долларов. Год назад они оценивались в 64,4 млн долларов. Для сравнения: в 2020—2021 годах активы EPAM в Беларуси составляли 75−78 млн долларов.

Теперь белорусский бизнес EPAM по объему занимает третье место, уступая украинскому офису, где сосредоточено имущество на 67 млн долларов, и американскому (61 млн долларов).

Сумма всех активов EPAM во всех локациях оценивается в 255,7 млн долларов. Этот показатель снизился на 18 млн c конца прошлого года.

Компания уточняет, что имеет денежные средства в нескольких странах, включая Украину, Беларусь и Россию. При этом по состоянию на 30 июня денежные средства и их эквиваленты в банках Украины составляли 50,9 млн долларов, в банках Беларуси -- 38,5 млн и еще 24,8 млн хранятся в банках России. Денежные средства в Украине и Беларуси используются для удовлетворения операционных потребностей местных предприятий, и остатки на счетах изменяются в зависимости от ожидаемых операционных потребностей.

«Некоторые из наших клиентов предприняли шаги по блокированию интернет-коммуникаций с Россией, Украиной и Беларусью для защиты от потенциальных кибератак или других угроз информационной безопасности, что оказало существенное негативное влияние на нашу способность предоставлять услуги этим клиентам из этих мест. Такие существенные негативные последствия нарушают наше предоставление услуг и заставляют нас переносить всю или часть нашей работы, выполняемой в регионе, в другие страны, ограничивают способность участвовать в определенных проектах в регионе и обслуживать определенных клиентов, а также могут отрицательно сказаться на нашем персонале, операциях, финансовых результатах и перспективах бизнеса», -- говорится в отчете.

Выручка региона Центральной и восточной Европы (CEE), включающего Беларусь, Грузию, Казахстан, РФ, Украину и Узбекистан, составила за 2-й квартал 2023 года 7,815 млн долларов или 0,7% общего объема выручки компании.

За три последних месяца чистая прибыль компании составила 120 млн долларов. Она выросла в 6,5 раза к июню 2022 года. Объем выручки за последний квартал — 1,17 млрд долларов (-2,4% к уровню июня 2022 года).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».