Как распознать ложь: ученые описали простую технику 23.08.2023, 15:22

Метод работает эффективнее, чем изучение языка тела или «сыворотка правды».

Детектор лжи, сыворотка правды, изучение языка тела – наука давно бьется над тем, чтобы найти безотказный способ выводить лжецов на чистую воду. В частности, определять таким образом преступников во время допросов. Честно говоря, пока значительных успехов на этом пути нет. Все перечисленные способы не работают надлежащим образом.

Впрочем, как пишет издание IFL Science, ученые все же придумали косвенный способ определить ложь достаточно точно. Помогли им в этом выводы предыдущих исследований, которые показали, что нечестность и обман могут напрягать мозг и требовать от него тратить гораздо больше когнитивной энергии, чем на произношение правды. Поэтому исследователи считают, что определить лжеца можно, дав ему вторую задачу, которую он должен выполнять в то же время, когда отвечает на вопросы. Попытки распределить мозговые усилия между двумя занятиями скорее всего сделают ложь менее отточенной, а значит, ее станет легче выявить.

«За последние 15 лет мы показали, что ложь можно обнаружить, перехитрив лжецов. Мы продемонстрировали, что этого можно достичь, заставив лжецов делить свое внимание между формулировкой заявления и второстепенной задачей», - рассказал профессор факультета психологии Портсмутского университета (Великобритания) Олдер Врай, являющийся автором исследования. Работу опубликовали в Международном журнале психологии и анализа поведения.

Его группа определила, что правда и ложь могут звучать одинаково правдоподобно, если дать лжецам хорошую возможность подумать, что именно они будут говорить. Если же лишить их такой возможности, придумывать ложь станет гораздо сложнее. «Ложь в нашем эксперименте звучала менее правдоподобно, чем правда, особенно когда опрашиваемым также приходилось выполнять второстепенное задание, и им говорили, что эта задача важна», — пояснил Врай.

Ученые провели исследование среди 164 человек. Сначала их опросили об уровне их поддержки или недоверия по разным спорным темам в новостях, от паспортов COVID и иммиграции до Brexit и Бориса Джонсона. Затем участников случайным образом распределили на роли правдолюбов или лжецов. Задачей первых было сообщать о своих мыслях и чувствах искренне, вторых попросили лгать исследователям.

Ученым пришлось угадывать, кто говорил им правду, а кто вводил в заблуждение. Чтобы простимулировать участников эксперимента, им сказали, что у них есть шанс выиграть денежный приз, если смогут убедить ученых в своей позиции. Две трети участников, кроме прочего, попросили вспомнить и назвать регистрационный номер своего автомобиля во время интервью. Половине этой группы также сказали, что эта задача особенно важна.

Результаты эксперимента показали, что истории лжецов воспринимались как менее правдоподобные и менее ясные, чем истории говорящих правду. Особенно это впечатление усиливалось, когда тем, кто говорил неправду, давали второстепенное задание и говорили, что оно важно.

«Схема результатов предполагает, что введение второстепенных задач в интервью может облегчить обнаружение лжи, но такие задачи нужно вводить осторожно», - пояснил профессор Врай. По его словам, второстепенная задача была эффективной только тогда, когда лжецы относились к ней серьезно, не как к мелочи.

Чтобы заставить опрашиваемое лицо воспринимать такую задачу всерьез, его нужно убедить, что она важна, как это было в эксперименте ученых, или ввести второстепенную задачу, которой нельзя пренебрегать. Такой задачей может стать захват объекта, удержание объекта в воздухе или управление автомобильным симулятором. Если побочная задача не будет отвечать этим критериям, она вряд ли поможет обнаружить ложь.

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