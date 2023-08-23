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Отца школьников поразила выдумка лукашистов

  • 23.08.2023, 15:38
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Отца школьников поразила выдумка лукашистов

А учебный год еще даже не стартовал.

В редакцию сайта Charter97.org обратился отец школьников из Логойска:

— В конце августа традиционно готовимся с детьми к школе. Тут и соответствующая новость на эту тему попадается: некто Андрей Бугров (председатель Минского так называемого «горсовета») высказал министру образования Иванцу предложение вернуться к бывшей советской пятибалльной системе оценки знаний. Мол, это логичный шаг после выхода режима Лукашенко из Болонской системы образования.

Сразу вспомнил свое школьное детство 1970-80-х годов, когда формально применялась пятибалльная система. Правда, чтобы получить единицу, надо было действительно разозлить учительницу; и в аттестат оценка 1 никогда не ставилась. Вот баллы 3,4 и 5 применялись зачастую с дополнительными знаками «+» или «-», чтобы более точно оценить знания ученика. То есть фактически использовали 10-11 баллов, поэтому и узаконили в конце концов 10-балльную систему.

Сейчас же «великие просветители» предлагают нам вернуться к советскому строю в этом аспекте. У меня более радикальная позиция. Если упрощать, то вконец, к черно-белой двусторонней системе «сдал — не сдал».

И еще, а зачем нам аж 11 классов? Это же какое-то «расточительство государственных средств»! Достаточно и пяти классов. После этого ребят — на трактор, ну а потом — на танк. Девочек же после школы — сначала в швеи-прачки, потом — замуж, чтобы заботились о демографической безопасности.

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