Украинская разведка выманила российский вертолет Ми-8 в Харьковскую область 23.08.2023, 15:42

Двое из членов экипажа не знали о происходящем.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили приземление российского Ми-8 на одной из украинских авиационных баз. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину, он приземлился в Харьковской области, два других члена экипажа не знали о происходящем.

Это явилось результатом операции, работа над которой продолжалась в течение шести месяцев. Об этом со ссылкой на собственные источники в разведке сообщает «Украинская правда».

«Это была спецоперация ГУР, которая длилась более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Ми-8 приземлился в Харьковской области», – говорится в сообщении.

В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. А пилот и его семья находятся в Украине, семью российского летчика заранее вывезли из РФ.

«Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должны были доставить россиянам», – добавляет издание.

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