Экс-главный тренер футбольной сборной Беларуси пожаловался на пенсию

Экс-главный тренер футбольной сборной Беларуси пожаловался на пенсию3
- 23.08.2023, 15:56
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Это приличная для нашей страны сумма.
Бывший главный тренер национальной сборной по футболу Георгий Кондратьев рассказал, чем занимается после увольнения и какая у него пенсия, пишет «Народная воля».
По словам Кондратьева, он уже почти два месяца отдыхает в Болгарии и не собирается продолжать карьеру: «Хватит мне уже этой тренерской деятельности. Наелся тренерства, сейчас — на пенсии».
Журналист поинтересовался, приличная ли это сумма.
— Меньше тысячи рублей в месяц. Не знаю, как ее рассчитывали, но получилось так, как получилось, — посетовал Кондратьев.