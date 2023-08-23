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Экс-главный тренер футбольной сборной Беларуси пожаловался на пенсию

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  • 23.08.2023, 15:56
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Экс-главный тренер футбольной сборной Беларуси пожаловался на пенсию

Это приличная для нашей страны сумма.

Бывший главный тренер национальной сборной по футболу Георгий Кондратьев рассказал, чем занимается после увольнения и какая у него пенсия, пишет «Народная воля».

По словам Кондратьева, он уже почти два месяца отдыхает в Болгарии и не собирается продолжать карьеру: «Хватит мне уже этой тренерской деятельности. Наелся тренерства, сейчас — на пенсии».

Журналист поинтересовался, приличная ли это сумма.

— Меньше тысячи рублей в месяц. Не знаю, как ее рассчитывали, но получилось так, как получилось, — посетовал Кондратьев.

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