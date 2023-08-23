Рейв-вечеринка под Столбцами закончилась трагедией и приездом ОМОНа 23.08.2023, 16:11

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Утонул парень.

Рейв-вечеринка на берегу Немана под Столбцами в минувшие выходные закончилась трагедией. В четыре часа утра 19 августа спасатели достали из реки утонувшего 27-летнего парня. Журналисты zerkalo.io рассказывают, что известно о трагедии.

«Кто-то купался рядом, даже не зная про тело»

На той вечеринке были друзья читателя Алексея. По его словам, рейв назывался «ОМС», билет стоил 30 рублей. Мужчина утверждает, что все было неофициально: чеков не давали, а после оказалось, что по бумагам никакого мероприятия в тот день и не было. При этом для участников организовали шатры, площадку для танцев и еду. Информация о вечеринке была опубликована в закрытой группе в Telegram, а место проведения сообщили накануне события. Всем нужно было приехать на берег Немана около деревни Круглица Столбцовского района.

— По словам друзей, всего там находилось человек 50−100, — рассказывает Алексей. — Сначала все было хорошо, музыка, танцы. Хотя некоторые участники рейва употребляли не только алкоголь. Но потом организаторы стали рекламировать купание и предлагать людям освежиться, хотя место там крайне опасное с сильным течением. В результате ночью парень утонул — это было при моих друзьях. Причем кто-то купался рядом, даже не зная про тело. Еще тонула девушка, но ее успели спасти.

В итоге организаторы были вынуждены вызвать МЧС, а те вызвали ОМОН. Про приезд силовиков первыми узнали «хозяева» вечеринки и впопыхах «заметали следы».

— Друзья слышали, как парень-организатор по телефону просил кого-то помочь, и как потом он кричал друзьям, что едет не МВД, а ОМОН, — говорит собеседник. — Потом организаторы судорожно посрывали браслеты-пропуска у людей с рук, свернули шатер и музыку, все подчистили. И успешно свалили с деньгами и оборудованием, как будто люди сами собрались.

Сообщение об утонувшем мужчине поступило в МЧС в 4.16 утра 19 августа. После этого на место приехали силовики. Нескольких человек опросили, еще нескольких, вероятно, забрали. Но в этой информации читатель точно не уверен, так как в суматохе никто ничего не понимал и появилось много слухов.

— Но друзья рассказывали, что задержали одну девушку, которую посчитали организатором несанкционированного массового мероприятия. Ребята об этом знают, потому что немного с ней пообщались там. Она говорила, что приехала из Польши к друзьям увидеться, потусоваться, и собиралась потом вернуться, — уточняет Алексей. — Около пяти утра силовики уехали, и все: не было ни медэкспертов, ни криминалистов, не собирали улики. Просто поставили там табличку «Купание запрещено».

После отъезда ОМОНа и МЧС многие оставались на месте вечеринки. Кто-то просто не хотел уезжать, заплатив деньги, кто-то был слишком пьян, чтобы садиться за руль.

— Хотя некоторые уехали пьяными сразу, чтобы успеть до приезда ОМОНа, — добавляет собеседник. — Мои друзья оставались там до обеда воскресенья, и на тот момент было еще много народу.

Большинство — в пьяном виде. Белорусы все чаще тонут не только при купании, но и на лодках

Что еще известно о трагедии?

Согласно сводке МЧС, в четыре часа утра им сообщили уже об утонувшем участнике рейва.

Региональное издание «Прамень» также писало, что 19 августа в Столбцовском районе «компания молодых людей отдыхала на реке Неман», и что там «утонул человек». Правда, в соцсетях местные жители уточняют, что издание ошиблось, рассказав про 32-летнего мужчину, который прыгал в воду и сломал шею — это было в другом месте. А во время упомянутого рейва участник погиб. «У них новости перемешались. В пятницу ночью утонул парень где-то в районе Круглицы. Там какая-то вечеринка закрытая была. Их в субботу спецслужбы разогнали», — написал один из комментаторов.

Еще один местный житель рассказал изданию, что его друзья были на закрытом мероприятии. И они подтверждают: во время вечеринки утонул человек.

— По плану они должны были гулять с вечера пятницы до воскресенья, — добавляет собеседник. — Но в субботу приехали силовики и всех разогнали. Не в курсе, задерживали кого-то или нет, но друзей это в любом случае никак не коснулось. Они собрали палатку и уехали в другое место, где спокойнее, и дальше продолжили отдых.

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