Немецкое правительство готовит изменения в правила получения гражданства 23.08.2023, 16:21

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Процедуру упростят.

Федеральное правительство Германии достигло согласия относительно проекта нового закона о гражданстве, который предусматривает упрощение процедуры его приобретения в отдельных случаях. Об этом сообщает Spiegel (перевод - «Европейская правда»).

Проект предусматривает ряд смягчений правил получения гражданства Германии иностранцами, которые переехали в страну. Коалиция – СДПГ, «Зеленые» и «Свободные демократы» – договорились о реформе еще в коалиционном соглашении.

Лица, которые переехали в ФРГ с квалифицированным правом на проживание, могут подаваться на гражданство после 5 лет проживания в Германии, По действующему законодательству необходимо было прожить не менее восьми лет.

Особенно хорошо интегрированные иностранцы могут получить гражданство даже через три года в качестве исключения.

Проект предусматривает возможность множественного гражданства в случае получения гражданства Германии.

Предполагается, что мигрантам пожилого возраста, из так называемого «поколения трудовых мигрантов», в дальнейшем не придется сдавать письменный экзамен по немецкому.

Главными условиями для того, чтобы претендовать на гражданство, являются доказательства интеграции, знание немецкого языка, способность обеспечивать себя и членов семьи, поддержка ценностей свободного общества.

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