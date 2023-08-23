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Позор «Триумфа»

  • Юрий Бутусов
  • 23.08.2023, 17:10
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Позор «Триумфа»
Юрий Бутусов

Украинский разведывательных дрон спокойно летал незамеченным над лучшей российской зенитно-ракетной системой.

Взрыв вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 «Триумф».

Украинский разведывательных дрон спокойно летал незамеченным над лучшей российской зенитно-ракетной системой и спокойно скоррректировал удар и результаты поражения цели. Это шокирует не меньше.

«Триумф» - одна из самых дорогих систем вооружений в мире - один дивизион стоит около 1,2 миллиарда долларов, это российский аналог заниженного американского Пэтриот. Система предназначена для поражения всех типов целей. Теперь реальная низкая эффективность «Триумфа» показана в бою.

Один из близких к Генштабу МО России тг-каналов «Рыбарь» уверяет, что на мысе Тарханкут размещались военные объекты, за которым ВСУ «активно наблюдали на протяжении нескольких недель». По информации «Рыбаря», при атаке украинские силы сперва выпустили беспилотники, вызвавшие на себя огонь средств ПВО, а затем запустили со стороны моря три ракеты — предположительно, «противокорабельных».

Юрий Бутусов, Telegram

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