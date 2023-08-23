Работино – важное звено украинского наступления Александр Коваленко

23.08.2023, 17:47

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Открыт путь к освобождению Токмака.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины вошли в село Работино. Из этого села открывается путь к освобождению Токмака, а впереди Силы обороны Укрианы ждет меньше мин.

Пока 100% мы не можем говорить, какая там ситуация в Работином, но украинские войска зашли, они находятся на севере и в центре. Захват этого населенного пункта по левому флангу происходил гораздо раньше, когда ВСУ вышли на вторую линию обороны между ним и Вербовым, а на прошлой неделе были признаки того, что забивается клин между Работиным и Копани.

Из этого села открывается непрямой путь на Токмак. Нужно освободить еще Сладкую Балку, Новопрокоповку, то есть те села, которые идут по трассе 0408. кроме того, если мы говорим об освобождении самого Токмака, то здесь можно идти по 0408, а можно идти через клин, который уже забит между Работиным и Вербовым и выйти на Очеретоватое. А тогда продвигаться по трассе 0401 и не только. Там можно обходить. Итак, есть возможность различных маневров.

Что касается Урожайного (села в Донецкой области, об освобождении которого от оккупантов было сообщено 16 августа), то Урожайное - это, в первую очередь, путь к освобождению Старомлиновки. Они находятся на значительном удалении друг от друга - что Урожайное и Старомлиновка, что Токмак и Работино - но освобождение Старомлиновки открывает путь, например, на Мариуполь. Или этот путь может быть изменен, и возможно выйти на Бердянск. Так же, как и с Работиного уйти можно через Пологи и также выйти на Бердянск. То есть здесь тоже есть бердянское направление. И это позволяет нам иметь развитие событий во второй линии обороны российских оккупантов.

Кстати, во второй линии обороны меньше минных полей, поэтому у нас там не будет такой экстремально-критической ситуации с минами, которая была в первой линии обороны. Однако во второй линии обороны нас будут встречать другие проблемы. Это большое количество механизированных подразделений, то есть много техники, потому что фортификационно во второй линии размещаются большое количество легко- и тяжелобронированной техники, то есть танков. А артиллерию отводят к третьей линии, и она прикрывает всю эту массу. Хотя с минами у нас проблем все же будет меньше.

Наступление российских оккупантов на Купянско-Лиманском направлении не приведет к необходимости переброски резервов Сил обороны, которые сосредоточены на юге. На Лимано-Купянском направлении сосредоточены подразделения Сил обороны Украины, которые концентрировались с учетом того, что будет вестись наступление российских оккупантов, то есть там линия обороны у нас контролируется соответствующим ресурсом. И я не вижу необходимости и перспективы перебрасывать туда с юга подразделения для усиления обороны.

Что касается наступления на Купянск, то не вижу эффективности, коэффициента полезного действия. Российские силы и средства, которые там сконцентрированы, они преимущественно оборонительного типа. И когда подразделение, имеющее оборонительный функционал, заставлять идти в наступление, то мы понимаем, что с этим подразделением случается. Оно понесет значительно большие потери, чем подразделение, имеющее полный функционал для наступления. Таким образом, враг сейчас истощает собственную оборону. В какой-то период времени это истощение будет достаточно критическим, а если оно будет достаточно критическим, то, кто знает, как в таком случае себя могут повести Силы обороны Украины.

Чего нам не хватает для ускорения темпов контрнаступления? Нам не хватает всего. Нет такой позиции, где бы могли сказать, что полностью обеспечены. Обеспечения боеприпасами не хватает. Танки - тоже надо. БМП - надо. И я уже не говорю об авиации и машинах для разминирования.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель украинской группы «Информационное сопротивление», «Униан»

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