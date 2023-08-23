Как белорусским водителям избежать штрафа в $45 2 23.08.2023, 17:56

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С 25 августа водители должны ездить с ближним светом.

С 25 августа по 5 сентября в Беларуси проводится ежегодное специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». В этот период необходимо передвигаться на транспортных средствах с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями, сообщили в ГАИ.

Отметим, что в текущей редакции ПДД есть пункт 166, обязывающий следовать требованию насчет фар: «В светлое время суток для обозначения движущегося транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии)… ежегодно в периоды с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября».

Согласно части 3 статьи 18.13 КоАП, водитель, едущий с выключенными фарами, может быть предупрежден или оштрафован на сумму до трех базовых величин (111 рублей).

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