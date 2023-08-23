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До +28°С ожидается в Беларуси 24 августа

  • 23.08.2023, 18:06
До +28°С ожидается в Беларуси 24 августа

В четверг будет переменная облачность.

Порывистый ветер и до плюс 28 градусов ожидается в Беларуси 24 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность. Ночью ожидается преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по Витебской области на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов. Днем температура будет колебаться от плюс 21 градуса по северу до плюс 28 градусов по юго-западу.

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