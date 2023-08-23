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«Думал, что такого уже не будет никогда»

  • 23.08.2023, 18:14
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«Думал, что такого уже не будет никогда»

Белорусы удивляются ценам на томаты в магазинах.

В продаже появились томаты дешевле 1 рубля за килограмм. К примеру, в магазинах «ДорОрс» их предлагают по 70 копеек за килограмм, а в «Гиппо» — по 75 копеек, пишет «Зеркало».

Так, в магазине «ДорОрс» в Минске на улице Воронянского сейчас продают отечественные томаты по 70 и 90 копеек за килограмм (первые — округлой формы, а вторые — сливки). «Люди берут ящиками для закаток. Приходите, еще есть», — уточнили в магазине нашему журналисту, который позвонил как покупатель.

«Я думал, что такого уже не будет никогда. Надо брать», — удивился покупатель, который увидел такой ценник в «Гиппо» и разместил видео с обзором цен у себя в TikTok.

«Где такие цены и магазины, уже едем», — написал один комментаторов под видео.

Тем временем в службе доставки «Гиппо» цены чуть выше, чем в стационарных магазинах. Так, сливовидный желтый томат из России можно купить по 0,49 рубля за 350 грамм (в пересчете за килограмм — 1,4 рубля). Это ценник со скидкой, полный прайс — 3,99 рубля за 350 грамм. Розовый белорусский томат в этой торговой сети стоит 1,15 рубля за килограмм, а желтый — 4,23 рубля.

Однако такие привлекательные цены можно встретить далеко не во всех торговых сетях.

В «Е-доставке» самые дешевые томаты — из Беларуси, они стоят 1,34 рубля. При этом в этой торговой сети также продают розовые отечественные помидоры за 4,54 рубля. В службе доставки «Алми» цены на белорусские томаты — от 1,57 до 3,43 рубля, а сети «Перекресток» белорусские томаты — от 3,07 до 4,43 рубля за килограмм.

В доставке Green самый дешевый томат — из Беларуси, он стоит 1,42 рубля за килограмм (розовый сорт). Самый дорогой отечественный такой товар — 6,16 рубля (желтый сливовый сорт).

На Комаровском рынке в Минске спелые помидоры продают по 2 рубля за килограмм, пишет myfin.by.

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