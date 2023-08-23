Британская космическая компания отправит на Луну флаг и карту Украины 23.08.2023, 18:30

Идея принадлежит основателю британской космической компании с украинскими корнями Павлу Танасюку.

На Луну отправят флаг и карту Украины на ракете Vulcan Centaur, сообщили в компании Spacebit. Запланированная сначала на 2022 год британская лунная миссия была перенесена на IV квартал 2023 года из-за тщательных подготовительных работ ведущих экспертов из United Launch Alliance (ULA).

Идея принадлежит основателю британской космической компании с украинскими корнями Spacebit Павлу Танасюку.

Пластина, на которой расположен флаг и карта Украины, была изготовлена на одном из заводов Укроборонпрома в Киеве. Использован алюминий, покрытый слоем золота. Раскраска флага была выполнена красками на основе титана. Технология изготовления флага и карты Украины похожа на применявшуюся для золотой пластины «Вояджера», которую отправили в космос в 1977 году.

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