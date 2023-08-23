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Зеленский оценил влияние выборов в США на Украину

  • 23.08.2023, 18:46
Зеленский оценил влияние выборов в США на Украину

Выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Предстоящие выборы в США – и президентские, и в Конгресс – которые состоятся в 2024 году, повлияют на поддержку Украины. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду, 23 августа.

«Год выборов. Это, безусловно, повлияет на поддержку Украины. Безусловно, это может повлиять как положительно, так и негативно. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержка США не спадала... Мы отдаем все свое время, всю свою энергию, чтобы постоянно сотрудничать с США», – сказал он.

По словам Зеленского, наши чиновники находятся в постоянном контакте с американскими, в том числе на уровне глав государств. В частности, сейчас проходит разговор руководителя Офиса президента Андрея Ермака с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсуждают Формулу мира, снабжение оружием, усиление украинской ПВО.

Он признал «риски» относительно того, что «есть некоторые голоса» в Республиканской партии, но «многие голоса в Республиканской партии есть, которые и нас поддерживают».

Как известно, выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Главным кандидатом на пост президента от демократов является действующий президент Джо Байден, а от республиканцев – Дональд Трамп, которого могут отправить в тюрьму.

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