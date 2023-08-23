В Беларуси появится новая Красная книга 23.08.2023, 19:07

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Некоторые виды растений и животных будут исключены из книги.

Стало известно, что в Беларуси в 2023 году будут создавать новую Красную книгу. Об этом во время открытия II Международной специализированной выставки «ECOLOGY EXPO – 2023» заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, пишет агентство «Минск-Новости».

По его словам, при всех плюсах, минусах, а также сложностях имеются реальные достижения в деле охраны окружающей среды. Он отметил, что природоохранные мероприятия экономически и трудозатратны, однако они нужны для сохранения окружающей среды для будущих поколений.

- В Беларуси проводится мониторинг по 13 направлениям: вода, воздух, земля, озон, торф и другие, - заметил глава Минприроды.

Он также подчеркнул, что с уверенностью можно говорить о том, что в Беларуси самые чистые водные объекты. Кроме того, с каждым годом воздух в стране становится все чище, а также сохраняется биоразнообразние. Худык обратил внимание на то, что 9,1% территории Беларуси – это особо охраняемые виды.

Говоря про растительный мир, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды заявил, что отмечается рост численности особо охраняемых видов.

- Мы в текущем году будем создавать новую Красную книгу Беларуси, 10-й выпуск, - подчеркнул Худык.

Он выразил уверенность в том, что некоторые виды растений и животных будут исключены по причине увеличения их популяций.

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