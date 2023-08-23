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Археологи нашли самый деловой квартал средневековой Беларуси

  • 23.08.2023, 19:18
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Археологи нашли самый деловой квартал средневековой Беларуси

Вот где он находился.

В Полоцке ведут археологические раскопки на территории стадиона по улице Стрелецкой и уже сделали сенсационную находку — целый квартал ювелиров, построенный не позднее ХІ века, сообщает Министерство культуры.

Место раскопок на стадионе на улице Стрелецкой в Полоцке. Фото: Министерство культуры

В двух шурфах археологи обнаружили остатки специальных плавильных печей и более 700 фрагментов тиглей — сосудов для плавки металлов. Все это — в одном месте: одна-единственная полоцкая находка в разы превосходит общее число найденных тиглей по всей Беларуси.

Находки с места раскопок на стадионе на улице Стрелецкой в Полоцке. Фото: Министерство культуры

По словам ученых, теперь можно утверждать, что на территории Нижнего замка в Полоцке работало сразу несколько ювелирных мастерских, которые занимались разными видами ювелирного производства. Находки позволяют датировать обнаруженные комплексы не позже ХІ века.

Место раскопок на стадионе на улице Стрелецкой в Полоцке. Фото: Министерство культуры

К слову, остатки еще одного ювелирного производства раньше были обнаружены неподалеку, рядом со стадионом. А в 1984 году здесь нашли золотой клад из шести увесистых предметов — он сейчас хранится в Полоцком Национальном историко-культурном музее-заповеднике.

Находки с места раскопок на стадионе на улице Стрелецкой в Полоцке. Фото: Министерство культуры

Находки с места раскопок на стадионе на улице Стрелецкой в Полоцке. Фото: Министерство культуры

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