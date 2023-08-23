Цена нефти Brent впервые за месяц упала ниже $82 1 23.08.2023, 19:28

Что оказывает давление на котировки.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 2,45%, опустившись до $81,97 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на 16:44 по Минску. Ниже отметки $82 нефть этого сорта торгуется впервые почти за месяц, в предыдущий раз цены были такими 24 июля.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в октябре по состоянию на 16:44 мск на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 3,4%, до $77,62 за баррель.

Давление на котировки оказывают опасения участников рынка относительно состояния мировой экономики. Так, например, Япония уже сообщила о спаде в производственном секторе, продолжающемся третий месяц подряд. Деловая активность в еврозоне, по предварительным данным, также снижается, отмечает Bloomberg.

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