Белорус продает искусственную лошадь в натуральную величину 1 23.08.2023, 19:45

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Почем и зачем.

На «Барахолке» Onlíner журналисты увидели объявление о продаже искусственного коня.

Автор объявления указал, что фигура находится в Кобрине. Она сделана в Польше из стеклопластика с полистоуном, не боится атмосферных осадков — влаги, мороза, солнца. Цена вопроса — 3300 рублей. Журналисты связались с продавцом и узнали, где он взял такую лошадь и почему продает.

Мужчина пояснил нам, что всегда занимался бизнесом — даже после того, как потерял возможность ходить. Раньше он привозил из заграницы разные фигурки зверей: «Я ездил в Польшу, под Германию, и видел, как их производят». Обычно такие вещи покупают кафе, рестораны, магазины, фермы, чтобы установить на улице у входа в качестве декорации. С 2014 года мужчина оставил этот бизнес (не по причине здоровья), у него, кроме лошади, остались и другие фигурки разных размеров. Лошадь оказалась самой крупной среди них и единственной, на которую можно забраться и сесть.

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