В Беларуси ликвидируют крупнейшую зоозащитную организацию 4 23.08.2023, 20:29

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Ее счета заморожены.

Крупнейшая белорусская зоозащитная организация SaveUs находится в процессе ликвидации по иску Минюста, ее счета заморожены. Об этом ее участники рассказали в соцсетях.

«Внезапно и без уведомлений. К сожалению, SaveUs ликвидируют по решению Минюста без объяснения причин. Вышло так, что крупнейшая зоозащитная организация и фандрайзинговая площадка страны не нужна в Беларуси», — написали представители платформы помощи животным.

Они подчеркнули, что за все время работы — SaveUs получил регистрацию в 2000 году — организация не получала государственного финансирования, не брала комиссии, не устраивала сборов на административные расходы и самостоятельно покрывала комиссию эквайринга (47 600 рублей за все время).

«Второго такого проекта уже совершенно точно не будет», — добавляют зоозащитники.

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Сейчас счета организации уже заморожены, она находится в процессе ликвидации.

Ее представители пообещали ответить на вопросы после консультации с юристами.

Напомним, ликвидация общественных организаций в Беларуси идет с июля 2021 года, после того как Александр Лукашенко обвинил структуры гражданского общества в зарубежном финансировании и «организации переворота и мятежа». Под репрессии попали благотворительные, правозащитные, женские, экологические, просветительские, исторические, спортивные организации — как созданные недавно, так и «старожилы» из начала 1990-х. По данным правозащитников, их уже больше 1200.

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