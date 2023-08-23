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В Бресте мужчина свесился из окна пятого этажа

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  • 23.08.2023, 21:02
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В Бресте мужчина свесился из окна пятого этажа

Его задержали.

В Бресте возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города, который высунулся в окно многоэтажки и обнажился. Об инциденте сообщил приближенный к МВД телеграм-канал.

Как сообщает пропагандистский ресурс, на днях четыре жительницы Бреста «были вынуждены наблюдать бесстыдную картину». Пьяный мужчина свесился из окна пятого этажа и обнажился.

Бдительные женщины сообщили об инциденте в милицию. Прибывший наряд задержал подозреваемого на выходе из подъезда дома.

В отношении брестчанина возбудили уголовное дело за хулиганство, ему могут грозить исправительные работы, арест, до двух лет ограничение свободы или до трех лет колонии.

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