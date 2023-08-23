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Украинские пограничники с дрона сбросили гранату на оккупанта под Бахмутом

  • 23.08.2023, 21:03
  • 1,808
Украинские пограничники с дрона сбросили гранату на оккупанта под Бахмутом

Видео.

Силы обороны Украины сбросили гранату и ликвидировали российского военного в окопе под Бахмутом.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Адские печеньки к вечернему чаю оккупантам от пограничников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА обнаружил вражеский наблюдательный пункт неподалеку Бахмута. Чтобы помешать «птичке» проводить разведку, один из захватчиков решил сделать несколько выстрелов в сторону дрона, однако не точно.

«Более успешными были аэроразведчики, которые сбросили ему на голову гранату. Оккупант ликвидирован», - добавили в ГПСУ.

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