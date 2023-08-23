Зеленский обсудил усиление обороны Украины с американскими сенаторами 23.08.2023, 21:23

Фото: президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами

Он подчеркнул, что Украина ценит двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса США.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с тремя сенаторами Соединенных Штатов Америки. Одной из тем обсуждений стало усиление обороноспособности Украины.

По словам президента Украины, он провел переговоры с сенаторами Ричардом Блюменталем, Линдси Гремом и Элизабет Уоррен.

«Говорили о ходе ситуации на фронте и приоритетном вопросе дальнейшего усиления системы украинской обороноспособности», - написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина ценит двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».