Зеленский обсудил усиление обороны Украины с американскими сенаторами
- 23.08.2023, 21:23
Он подчеркнул, что Украина ценит двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса США.
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с тремя сенаторами Соединенных Штатов Америки. Одной из тем обсуждений стало усиление обороноспособности Украины.
По словам президента Украины, он провел переговоры с сенаторами Ричардом Блюменталем, Линдси Гремом и Элизабет Уоррен.
«Говорили о ходе ситуации на фронте и приоритетном вопросе дальнейшего усиления системы украинской обороноспособности», - написал Зеленский.
Он также подчеркнул, что Украина ценит двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса США.