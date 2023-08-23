Джемилев: Базисом оккупации Крыма было вытеснение крымских татар и заселение гражданами русской национальности 23.08.2023, 21:39

Мустафа Джемилев

В 2014 году РФ завезла на полуостров по меньшей мере 1 млн россиян.

РФ сотни лет пытается вытеснить из Крыма коренное население полуострова – крымских татар. Об этом, выступая 23 августа на третьем саммите Крымской платформы, заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, трансляцию вел YouTube-канал платформы.

«Базисом российской политики в Крыму с первой его оккупации 240 лет назад было вытеснение коренного крымскотатарского народа и заселение его гражданами своей страны, преимущественно русской национальности. Еще до оккупации 2014 года более 80% населения полуострова состояло из [граждан], заселенных в Крым советской властью после полной депортации и геноцида коренного народа Крыма в 1944 году», – сказал он.

По словам Джемилева, после оккупации Россией Крыма в 2014 году на полуостров захватчики завезли, по разным данным, по меньшей мере 1 млн российских граждан, а приблизительно 10% крымских татар и десятки тысяч этнических украинцев под давлением оккупантов были вынуждены выехать из Крыма.

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