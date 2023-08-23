Зеленский: Украина планирует создать Балто-Черноморский оборонный союз 3 23.08.2023, 22:33

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Владимир Зеленский

Киев уже ведет переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен создать союз в области безопасности со странами Черного и Балтийского морей. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Киеве по результатам Крымской платформы в среду, 23 августа.

«Провожу беседы, и дипломатам поставлена задача подготовить союз по безопасности вместе со странами НАТО стран Черноморского побережья. Чтобы у нас была совместная защита Черноморского и Азовского побережья... И больше – Азовского, Черноморского и Балтийского пространства», - отметил он.

Украинский лидер выразил уверенность, что Украина на сегодняшний день «должна говорить о военной деоккупации Крыма публично».

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