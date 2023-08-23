Рядом с местом падения самолета Пригожина стояли четыре дивизиона С-300 5 23.08.2023, 22:38

6,606

В 50 километрах от места крушения находится резиденция Путина.

Рядом с местом падения самолета Евгения Пригожина, неподалеку от резиденции Владимира Путина на Валдае, стоят четыре дивизиона С-300, которые охраняют резиденцию, рассказал The Moscow Times источник в российской власти.

По его словам, произошедшее с самолетом Пригожина и место падения — не случайность, а вероятнее всего, наказание за мятеж. «24 июня поход на Москву, 24 августа две ракеты. Все логично. Самолет упал буквально в 50 км от резиденции (Путина)», - сказал источник.

«Какое-то странное стечение обстоятельств. Может повар продукты несвежие в суп положил?» — саркастически заметил другой источник The Moscow Times, близкий к Кремлю.

Если Пригожин действительно находился в разбившемся самолете, причину нужно искать в его мятеже в июне, которую он сам называл «маршем справедливости», сказал источник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».