Жители Эстонии собрали деньги на 21 разведывательный дрон для Украины 23.08.2023, 23:16

Их передадут Киеву уже в ближайшее время.

В Украину в ближайшее время передадут разведывательные беспилотники, сбор средств на которые организовали осенью прошлого года в Эстонии.

Об этом пишет Postimees.

Кампанию прошлой осенью запустил актив выпускников высших курсов национальной обороны Эстонии. Во вторник они объявили об окончании сбора средств.

Пожертвования начали собирать на эстонской краудфандинговой платформе toeta.me, свой вклад сделали 3986 частных лиц из Эстонии и из-за рубежа. За время кампании было пожертвовано 222 933 евро – это самая большая сумма, когда-либо собранная на платформе toeta.me.

За собранные средства не только приобретут, но и улучшат технические характеристики 21 дрона EOS C VTOL производства Threod Systems таким образом, чтобы их не могли заглушить российские противоветровые системы, что продлит им жизнь на фронте.

Дроны отправятся в Украину в ближайшие недели.

EOS C VTOL зарекомендовали себя как средства наблюдения высокого уровня на поле боя в Украине. Дальность полета дронов с подключением связи – до 50 километров, дальность автономного полета – до 150 километров.

Отмечается, что эти беспилотники уже записали немало важных кадров и ценных разведданных, повлиявших на ход полномасштабной войны России против Украины.

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