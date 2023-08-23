Путин срочно покинул Курск и летит на Валдай

Путин срочно покинул Курск и летит на Валдай2
- 23.08.2023, 23:23
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Самолет Пригожина разбился в 50 километрах от резиденции Путина на Валдае.
Президент РФ Владимир Путин срочно покинул Курск, сообщают росСМИ. Там он сегодня выступал на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве.
По данным росСМИ, сейчас самолет Путина срочно вылетел на Валдай, Новгородской области, где находится его резиденция.
Как сообщал Charter97.org, бизнес-джет Пригожина упал в 50 километрах от резиденции Путина на Валдае.