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Путин срочно покинул Курск и летит на Валдай

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  • 23.08.2023, 23:23
  • 1,424
Путин срочно покинул Курск и летит на Валдай

Самолет Пригожина разбился в 50 километрах от резиденции Путина на Валдае.

Президент РФ Владимир Путин срочно покинул Курск, сообщают росСМИ. Там он сегодня выступал на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве.

По данным росСМИ, сейчас самолет Путина срочно вылетел на Валдай, Новгородской области, где находится его резиденция.

Как сообщал Charter97.org, бизнес-джет Пригожина упал в 50 километрах от резиденции Путина на Валдае.

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