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В двух граничащих с Украиной российских регионах подняли по тревоге силовиков

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  • 23.08.2023, 23:36
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В двух граничащих с Украиной российских регионах подняли по тревоге силовиков

Полицейских и росгвардейцев вызывают из отпусков из-за гибели Пригожина.

В Ростовской и Белгородской областях России по тревоге подняли всех силовиков. Об этом пишут местные СМИ.

Издание 161.ru сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, что в связи с авиакатастрофой, в которой погиб Евгений Пригожин, полицейских и росгвардейцев собирают по тревоге и вызывают из отпусков.

МВД и ФСБ Белгородской области также подняты по тревоге. До особых распоряжений силовики должны находиться в местах несения службы, пишет телеграм-канала «Белгород сегодня».

Ростовская и Белгородская области граничат с Украиной.

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