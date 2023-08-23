В двух граничащих с Украиной российских регионах подняли по тревоге силовиков

В двух граничащих с Украиной российских регионах подняли по тревоге силовиков1
- 23.08.2023, 23:36
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Полицейских и росгвардейцев вызывают из отпусков из-за гибели Пригожина.
В Ростовской и Белгородской областях России по тревоге подняли всех силовиков. Об этом пишут местные СМИ.
Издание 161.ru сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, что в связи с авиакатастрофой, в которой погиб Евгений Пригожин, полицейских и росгвардейцев собирают по тревоге и вызывают из отпусков.
МВД и ФСБ Белгородской области также подняты по тревоге. До особых распоряжений силовики должны находиться в местах несения службы, пишет телеграм-канала «Белгород сегодня».
Ростовская и Белгородская области граничат с Украиной.