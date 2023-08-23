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Штайнмайер: Лукашенко ответственен за жизни политзаключенных

  • 23.08.2023, 23:40
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Штайнмайер: Лукашенко ответственен за жизни политзаключенных
Франк-Вальтер Штайнмайер

Власти Германии внимательно следят за судьбами белорусских политзаключенных.

Режим правителя Беларуси Александра Лукашенко несет ответственность за жизни оппозиционных политиков и других людей, находящихся в Беларуси в заключении «лишь за то, что они призывали к праву, свободе и демократии». Такое заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в среду, 23 августа, в Берлине с речью, посвященной художникам, оппозиционерам и другим людям, которые были вынуждены покинуть свою страну по политическим мотивам или из-за своих взглядов оказались на родине в заключении.

«Сегодня вечером мы думаем и о тех, кто не нашел спасения через отъезд, но подвергается преследованию на родине или находится в заключении», - сказал глава германского государства.

Штайнмайер об условиях содержания политзаключенных в Беларуси

«Мы знаем, что условия содержания в тюрьме на протяжении месяцев становятся все хуже и все более жестокими, что заключенные не получают достаточного медицинского ухода, что они не имеют доступа к адвокатской помощи и уже несколько месяцев не видели знакомых лиц», - добавил Штайнмайер. «Я хочу обратиться с четким посланием в адрес правителя Лукашенко: ваш режим несет ответственность за жизни этих людей. Мы не отводим взгляд. Мы не забываем Марию Колесникову, и Максима Знака, и всех остальных!» - подчеркнул он.

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