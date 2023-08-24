Bild: КНДР решила полностью открыть границы для Китая и РФ после изоляции 24.08.2023, 0:59

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Открыть границы заставил страх перед массовым голодом.

В среду, 23 августа, стало известно, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын распорядился разрешить регулярные авиа перелеты в КНР и РФ. В то же время специалисты подозревают, что главная причина связана с угрозой массового голода.

Как пишет издание Bild, последние три года граждане Северной Кореи жили в полной изоляции из-за ограничений, введенных, как утверждалось, из-за пандемии коронавируса. Теперь Ким Чен Ын разрешил регулярные полеты в двух ближайших соседей — КНР и РФ.

Часть наблюдателей считает, что изменением такого поведения Пхеньяна являются проблемы власти из-за последствий тропического шторма Ханун, который серьезно повредил инфраструктуру и затопил сельскохозяйственные угодья в КНДР. Издание предполагает, что существуют даже риски того, что Северную Корею «ждет массовый голод — как уже случалось в истории этой страны».

«Экономические причины, безусловно, играют роль в постепенном открытии экономики, которое может начаться сейчас. В частности, поставки продовольствия резко ухудшились во время коронавирусной изоляции», — говорит глава офиса Фонда Фридриха Науманна в Сеуле Фредерик Шпор.

По данным сайта NK News, который специализируется на Северной Корее, в пятницу, 25 августа, запланирован первый после пандемии рейс Владивосток — Пхеньян. Первый же регулярный рейс авиакомпании Air Koryo после долгого перерыва приземлился в Пекине 22 августа.

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