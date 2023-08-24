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Исключительно на украинском общаются 59% граждан Украины, на русском - 9%

  • 24.08.2023, 2:49
Исключительно на украинском общаются 59% граждан Украины, на русском - 9%

Опрос.

59% граждан Украины обычно общаются дома на украинском, около 30% – на украинском и русском, только 9% – на русском.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования социальной группы «Рейтинг».

Для 82% опрошенных украинский язык является родным, для 16% таковым является русский.

Внутренне перемещенные лица и беженцы, находящиеся за границей, чаще используют оба языка для общения или говорят на русском. Тем не менее, более 70% ВПЛ и беженцев считают родным украинский.

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