Михаил Подоляк: В РФ начинается смутное время с многочисленными смертями 24.08.2023, 3:32

Михаил Подоляк

В Офисе президента Украины прокомментировали новости о гибели Пригожина.

Гибель 23 августа в авиакатастрофе в Тверской области России главаря признанной международной преступной организацией ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина является, скорее всего, местью президента РФ Владимира Путина за мятеж 23–24 июня. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Относительно Пригожина: нужно подождать развеивания тумана войны... Однако очевидно, что Путин никому не прощает собственного звериного страха – именно такого, который обнулил его в июне 2023-го, – и ждал момента. Очевидно также, что Пригожин подписал себе особый смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные «гарантии Лукашенко» и не менее абсурдное «честное слово» Путина», – написал он.

Советник главы ОП считает, что «показательное устранение Пригожина» и командования «Вагнера» (по некоторым данным, погиб также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин) спустя два месяца после попытки переворота – это «сигнал от Путина российским элитам перед выборами 2024 года: «Бойтесь! Нелояльность равна смерти».

«Но также это сигнал российским военным: «героев СВО» не будет. Если не украинский трибунал, то пуля от ФСБ», – отметил Подоляк.

В комментарии «Медузе» Подоляк заявил, что «крайне удивительно выглядит стремительное подтверждение представителями Росавиации гибели Пригожина».

«Обычно после авиакатастроф это занимает определенное время, чтобы точно сопоставить, кто точно был на борту. Поэтому здесь одно из двух: либо заведомо знают и умышленно сообщают, потому что за нелояльность – смерть, либо это шоковая реакция и, как следствие, нарушение внутренних протоколов. Тем не менее, если авиакатастрофа произошла, то она безусловно подтверждает, что начался новый этап во внутренней политике России. Начинается "смутное время" с многочисленными смертями», – сказал он.

Советник главы ОП спроецировал историю с Пригожиным на войну РФ против Украины.

«Полагаю, что это также прямой сигнал западным элитам, что Путин умеет сильно бояться. Но он не прощает «потерю лица», оскорбления поддержкой Украины, ордер МКС [на арест Путина] и так далее. И потому неправильно законченная война, компромиссные варианты, очередные Минские соглашения – большая проблема. С чрезвычайными последствиями. Путин будет мстить. Гибридно. Наконец, это сигнал российской армии, что никаких «героев» реально там нет, и что любая нелояльность будет караться смертью, и что возможны только «потешные герои». Главная задача армии – убивать, умирать и не пугать Путина», – объяснил Подоляк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».