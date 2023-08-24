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«Смерть Пригожина делает самого Лукашенко в какой-то степени «новым Пригожиным»

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  • 24.08.2023, 8:11
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«Смерть Пригожина делает самого Лукашенко в какой-то степени «новым Пригожиным»

В Кремле не прощают тем, кто слишком много узнал.

Историк и политолог Александр Фридман в своем телеграм-канале обратил внимание, что смерть Пригожина совпала с отставкой Суровикина, а Александр Лукашенко «в любом случае сможет сказать, что его гарантии Пригожину действовали только на территории Беларуси и не распространялись на другие части «союзного государства».

«Смерть Евгения Пригожина делает самого Александра Лукашенко в какой-то степени «новым Пригожиным». С одной стороны, она дает ему возможность (если будет на то согласие Кремля) поставить под свой контроль части ЧВК «Вагнер» в Беларуси. С другой стороны, это типичная история человека, который слишком много узнал. А такое, как мы сегодня увидели, в Кремле не прощают», — отметил политолог.

В эфире «Белсата» Фридман также добавил, что «есть момент для Лукашенко неприятен».

«Если он будет исходить из того, что за этой попыткой стоят не украинские спецслужбы, а российские, то тогда есть о чем задуматься. Ведь он как раз в позиции человека, который много знает, что в те дни действительно было. А находиться в состоянии такого свидетеля, когда ты еще имеешь дело с Путиным, это очень опасно», — утверждает политолог.

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